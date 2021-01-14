Задержанных в Южном Судане Петра Верзилова и Илью Варламова депортируют в Россию

Прибывших в столицу Южного Судана город Джубу блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в пятницу депортируют из африканской страны в Россию. Они ожидают высылки в местной гостинице, сообщает 14 января ТАСС со ссылкой на дипломатические круги.

«Власти Южного Судана проинформировали нас, что россиян везут на проверку», — сообщил ТАСС сотрудник посольства РФ в Уганде.

Причины высылки официально не сообщаются. Посольство РФ в Уганде, курирующее в Африке связи с Южным Суданом, находится в контакте с властями этой страны.

