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Задержанных в Южном Судане Петра Верзилова и Илью Варламова депортируют в Россию

Прибывших в столицу Южного Судана город Джубу блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в пятницу депортируют из африканской страны в Россию. Они ожидают высылки в местной гостинице, сообщает 14 января ТАСС со ссылкой на дипломатические круги.

«Власти Южного Судана проинформировали нас, что россиян везут на проверку», — сообщил ТАСС сотрудник посольства РФ в Уганде.

Причины высылки официально не сообщаются. Посольство РФ в Уганде, курирующее в Африке связи с Южным Суданом, находится в контакте с властями этой страны.

Россиян задержали в среду, о чём Верзилов и Варламов сообщили в своих соцсетях. Причиной для задержания, по их словам, стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова. При этом сам дрон у них уже изъяли раньше в Уганде.

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Комментарии (3)

Евгений Полянский
Привет! А что случилось с приложением фонтанка для телефона? Там теперь хрен что поймёшь. Пришлось удалить.
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