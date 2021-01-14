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Дзюба не полетел на первый сбор с «Зенитом». Футболист сдал сомнительный тест на COVID-19

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба пропустит первый сбор команды в Дубае. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в четверг, 14 января, 32-летний игрок сдал сомнительный тест на коронавирус.

Ранее эта же информация появилась в ряде телеграм-каналов. Дзюба присоединится к «Зениту» позже или начнет тренироваться со второго этапа подготовки.

В ноябре вспышка коронавируса произошла в семье главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Кроме того, почти полность переболела баскетбольная команда сине-бело-голубых.

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Комментарии (8)

260695231
Деградирующие персонажи не могут без шуток про Артёма.
Алекс81
Будет много свободного времени. Подзюбит
sextan
Можно поподробнее? Кто сомнительный? Дзюба? Тест? собственно болезнь?
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