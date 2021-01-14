Дзюба не полетел на первый сбор с «Зенитом». Футболист сдал сомнительный тест на COVID-19

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба пропустит первый сбор команды в Дубае. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в четверг, 14 января, 32-летний игрок сдал сомнительный тест на коронавирус.



Ранее эта же информация появилась в ряде телеграм-каналов. Дзюба присоединится к «Зениту» позже или начнет тренироваться со второго этапа подготовки.

В ноябре вспышка коронавируса произошла в семье главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Кроме того, почти полность переболела баскетбольная команда сине-бело-голубых.