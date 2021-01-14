Twitter частично заблокировал аккаунт «Спутника V»

«Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», - говорится в сообщении. Модераторы соцсети поясняют, что предупреждение при попытке открыть профиль появилось, «поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия».

Последний пост был опубликован 5 часов назад. Это ссылка на новость Reuters, в которой говорится, что Россия подает официальную заявку на регистрацию в Европейском союзе.

«Мы разбираемся в причинах произошедшего», - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Важность этой площадки в организации объяснили так: «Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований».

Ранее Twitter, как и ряд других соцсетей, забанил президента США Дональда Трампа. Это породило дискуссию о свободе слова и регулировании соцсетями общественной жизни.