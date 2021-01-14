В Москве от коронавируса привили в 7 раз больше человек, чем в Петербурге

Примерно 140 тысяч человек в Москве получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«Около ста сорока тысяч человек уже вакцинировались», — сказал он 14 января в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, объём записи на прививку от COVID-19 с первоначальных 7–8 тыс. в сутки до Нового года вырос до 22 — 24 тыс. в последние два дня. Это, по мнению мэра, говорит об активности москвичей. При этом от 40% до 50% обратившихся в прививочные пункты — «люди старшего поколения».