В Москве от коронавируса привили в 7 раз больше человек, чем в Петербурге

Примерно 140 тысяч человек в Москве получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
«Около ста сорока тысяч человек уже вакцинировались», — сказал он 14 января в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, объём записи на прививку от COVID-19 с первоначальных 7–8 тыс. в сутки до Нового года вырос до 22 — 24 тыс. в последние два дня. Это, по мнению мэра, говорит об активности москвичей. При этом от 40% до 50% обратившихся в прививочные пункты — «люди старшего поколения».
«Мы открываем дополнительные пункты записи — столько, сколько потребуется, чтобы максимально обеспечить в двух-трехнедельный срок прививкой. Если будет более напряженная история, тогда мы продлим эти записи до трех недель. Но я надеюсь, что это не понадобится», — заверил градоначальник.
В Петербурге темпы вакцинации гораздо более медленные. Губернатор Александр Беглов сегодня, 14 января, рассказал о 18 477 получивших вакцину и о 1795 прошедших двухэтапный курс вакцинации. Всего в город поступило пока 42 692 дозы.