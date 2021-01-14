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В Москве от коронавируса привили в 7 раз больше человек, чем в Петербурге

Примерно 140 тысяч человек в Москве получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«Около ста сорока тысяч человек уже вакцинировались», — сказал он 14 января в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, объём записи на прививку от COVID-19 с первоначальных 7–8 тыс. в сутки до Нового года вырос до 22 — 24 тыс. в последние два дня. Это, по мнению мэра, говорит об активности москвичей. При этом от 40% до 50% обратившихся в прививочные пункты — «люди старшего поколения».

«Мы открываем дополнительные пункты записи — столько, сколько потребуется, чтобы максимально обеспечить в двух-трехнедельный срок прививкой. Если будет более напряженная история, тогда мы продлим эти записи до трех недель. Но я надеюсь, что это не понадобится», — заверил градоначальник.

В Петербурге темпы вакцинации гораздо более медленные. Губернатор Александр Беглов сегодня, 14 января, рассказал о 18 477 получивших вакцину и о 1795 прошедших двухэтапный курс вакцинации. Всего в город поступило пока 42 692 дозы.

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Комментарии (4)

kolpankolpan
А в Питере не записывают .Говорят пока.А вакцину продали что была.Крупным делягам из под полы. Для компаний и себя лично. По холодильникам лежат.Посчитать просто , , дебит с кредитом не сойдется. Новую привезут в старые недочеты доложат и пойдет тема кататься до обильных поставок. На то и надежда у них. А так если ...то сосем.
footballer13
А я говорил, что они будут жонглировать данными. "Привитый" - это получивший два укола. И вот теперь пойми поди, что Собянин под этими 140 подразумевал.
Я лучше с напёрсточниками играть пойду, там шансы выше.
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