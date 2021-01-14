Беглов заявил, что в Петербурге растет число желающих вакцинироваться. На базе осталось 15 тысяч доз

Губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что в Петербурге спрос на вакцинацию растет.



«На сегодняшний день привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растёт», — заявил глава города 14 января.

Всего же в город, как сообщили в пресс-службе Смольного, поступило 42 692 дозы вакцины. Развезено по поликлиникам 27 392, остаток на базе 15 300. До конца января ожидается поставка ещё 66 тысяч доз.