Беглов заявил, что в Петербурге растет число желающих вакцинироваться. На базе осталось 15 тысяч доз

Губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что в Петербурге спрос на вакцинацию растет.
«На сегодняшний день привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растёт», — заявил глава города 14 января.
Всего же в город, как сообщили в пресс-службе Смольного, поступило 42 692 дозы вакцины. Развезено по поликлиникам 27 392, остаток на базе 15 300. До конца января ожидается поставка ещё 66 тысяч доз.
Как писала «Фонтанка», ранее губернатор Беглов обещал Петербургу в январе 500 тысяч доз. Но затем ожидания несколько раз были скорректированы в меньшую сторону. Зато зарубежные поставки идут в срок — самолеты в Аргентину каждый раз улетают с 300 тысячами доз на борту.