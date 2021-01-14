В Петербурге некоторые переболевшие коронавирусом уже по 5 раз и более сдали плазму

Пять и более раз некоторые петербургские доноры антиковидной плазмы сдали её на станции переливания крови. Об итогах работы с ценным ресурсом рассказали в Смольном.



«С 7 мая 2020 года по 30 декабря 2020 года учреждениями службы крови заготовлено более 708 литров антиковидной плазмы, из них 467 литров выдано в 10 лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Всего осуществлено 1200 донаций, некоторые доноры сдали плазму более 5 раз», — сообщили чиновники 14 января.

Как писала «Фонтанка», международные исследования ставят под сомнение эффективность метода, широко применяемого в Петербурге. В первую очередь вызывает вопросы научная обоснованность его эффективности.