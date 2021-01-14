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В Петербурге некоторые переболевшие коронавирусом уже по 5 раз и более сдали плазму

Пять и более раз некоторые петербургские доноры антиковидной плазмы сдали её на станции переливания крови. Об итогах работы с ценным ресурсом рассказали в Смольном.

«С 7 мая 2020 года по 30 декабря 2020 года учреждениями службы крови заготовлено более 708 литров антиковидной плазмы, из них 467 литров выдано в 10 лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Всего осуществлено 1200 донаций, некоторые доноры сдали плазму более 5 раз», — сообщили чиновники 14 января.

Как писала «Фонтанка», международные исследования ставят под сомнение эффективность метода, широко применяемого в Петербурге. В первую очередь вызывает вопросы научная обоснованность его эффективности.

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Комментарии (4)

rybalka
Так кто на ком стоял: плазму сдали 5 раз или 5 раз переболели?
Фонтанка жжот....
guess
Точнее, люди переболев один раз, последующие разы не болеет физически, но вирус попадая в организм уже распознается иммунной системой и патоген успешно уничтожается. Например, при отсутствии каких-либо симптомов и отрицательных ПЦР, у некоторых врачей из постоянно контактирующих, наблюдается рост антител. К сожалению, государством по ОМС не оплачиваются анализы на антитела и не многие даже из медицинской сферы готовы следить за их уровнем во времени за свой счет. А в СМИ тем более разговоры только о поголовной вакцинации, хотя более половины населения уже благополучно переболело и теряется смысл получения ими вакцины.
VBJ
Это же надо так уметь заголовок составить. Получается, что некоторые пеболели ужо 5 раз и более. Кому нужна их плазама, если они все время болеют?
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