Вакцину брать будете? Смольный обратился к частным клиникам

Комитет по здравоохранению разослал письма в федеральные медучреждения и частные клиники Петербурга, с просьбой рассказать, насколько они готовы поучаствовать в городской вакцинации от коронавируса.



«Обязательным требованием является наличие лицензии на медицинскую деятельность, в том числе вакцинацию, и наличие организации в Федеральном регистре медицинских организаций и медицинских работников», — рассказали в Смольном 14 января.

Привлечение частных клиник и федеральных учреждений необходимо для ускорения вакцинации в Петербурге. Сейчас действуют 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, но их число планируют увеличить до 100 и более и перевести на двухсменный режим работы.