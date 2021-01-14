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Вакцину брать будете? Смольный обратился к частным клиникам

Комитет по здравоохранению разослал письма в федеральные медучреждения и частные клиники Петербурга, с просьбой рассказать, насколько они готовы поучаствовать в городской вакцинации от коронавируса.

«Обязательным требованием является наличие лицензии на медицинскую деятельность, в том числе вакцинацию, и наличие организации в Федеральном регистре медицинских организаций и медицинских работников», — рассказали в Смольном 14 января.

Привлечение частных клиник и федеральных учреждений необходимо для ускорения вакцинации в Петербурге. Сейчас действуют 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, но их число планируют увеличить до 100 и более и перевести на двухсменный режим работы.

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Комментарии (1)

260551481
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