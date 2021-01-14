FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -17
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

КТ показала положительную динамику в состоянии Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусом

КТ показала положительную динамику в лечении народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 14 января.

С Алисой Бруновной остаётся дочь для поддержки и ухода. Также актриса продолжает занятия лечебной гимнастикой.

«Мы крайне обеспокоены слухами об ухудшении состояния Фрейндлих и даже о ее смерти, наш центр опровергает их и просит принимать во внимание только официальную информацию учреждения», — уточнили в больнице.

В начале недели Алиса Фрейндлих начала курс физиотерапии.

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение. Она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний