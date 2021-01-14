Глава Минздрава сравнил пандемию в России с ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сравнил количество пострадавших в России от пандемии коронавируса и после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. Об этом 14 января пишет ТАСС.



«В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 млн 200 тыс. человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тыс. человек», — заявил Мурашко во время выступления на Гайдаровском форуме.



Министр подчеркнул, что для того, чтобы система здравоохранения справилась с таким количеством пациентов, пришлось переобучить примерно 1,4 млн медицинских работников.

