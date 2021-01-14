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Глава Минздрава сравнил пандемию в России с ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сравнил количество пострадавших в России от пандемии коронавируса и после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. Об этом 14 января пишет ТАСС.

«В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 млн 200 тыс. человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тыс. человек», — заявил Мурашко во время выступления на Гайдаровском форуме.

Министр подчеркнул, что для того, чтобы система здравоохранения справилась с таким количеством пациентов, пришлось переобучить примерно 1,4 млн медицинских работников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на том же форуме заявил, что сейчас наступает переломный момент коронавирусного кризиса, а дальше должно быть легче.

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Комментарии (4)

265015791
>ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки
Здесь вопрос, не удаётся найти тех кто уверенно ссылается на наличие доказательств.
hedgehog_
права поговорка - молчи - за умного сойдешь
ну зачем они чего-то говорят всё время. это же ужас-ужас.
для лечения мильона больных нужно было переобучить мильон лечителей. ужас-ужас
261697121
Даже в этом деле умудрился лягнуть Америку. Ай да Моська, ай да молодец.
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