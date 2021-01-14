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Мишустин: Наступает переломный момент коронавирусного кризиса. «Дальше ситуация будет улучшаться»

Премьер-министр России в своем приветствии участникам Гайдаровского форума констатировал переломный момент кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«Наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — заявил 14 января Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в стране уже началась масштабная вакцинация, которая должна создать «полноценную защиту». Это должно положительно сказаться на экономическом развитии. Он даже допустил, что период восстановления в России пройдет быстрее, чем в других странах.

Мишустин заверил, что власти подготовили меры по «возвращению экономики на траекторию устойчивого роста». Особый акцент был сделан на решении социальных задач. Другой важной целью станет восстановление занятости и повышение зарплат. «В основе долгосрочной стратегии правительства лежат национальные цели развития, которые определил президент», — резюмировал премьер.

Глава кабинета министров также отметил, что какие-то вещи сохранятся и после пандемии, например удаленный формат работы.

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Комментарии (10)

Parallax
«власти подготовили меры по «возвращению экономики на траекторию устойчивого роста». Ага, ясненько-понятненько. Значит, ждем внедрения в жизнь новых способов отъема денег у населения.
RobRoy
Они уже полгода этот бред несут с улучшением! Дебилы.
AGP
Нет, Михаил Владимирович определённо чего-то знает)
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