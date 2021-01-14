Полтора миллиона пассажиров спускаются в петербургское метро ежедневно в 2021 году. Это чуть больше 60% от привычной загрузки

13 января петербургское метро перевезло 1 млн 503 тысячи пассажиров. Это чуть больше, чем на праздниках, но доходы все равно на треть меньше, чем годом ранее.
Как рассказали «Фонтанке» 14 января в комитете по транспорту, с 1-го по 10-е число подземка перевезла 10,043 млн человек — это лишь 61,5% от показателя прошлогодних каникул. При этом среднесуточный пассажиропоток составил 1,43 млн. Всего городской транспорт обслужил за 10 дней 23 млн человек; доходы упали на треть по сравнению с праздничной выручкой годовой давности.
Через Пулково прошла 171 тысяча пассажиров, электричками воспользовались 633 тысячи, на поездах дальнего следования прокатились 156,3 тысячи (59 тысяч — на «Сапсанах»), автобусный вокзал обслужил 6,5 тысячи.
Напомним, пассажиропоток в Петербурге резко сократился начиная с весны, когда Смольный начал вводить ограничения на передвижение граждан, менять график работы транспорта и закрывать маршруты сотнями. В результате по итогам года показатели 2020-го оказались на 30–35% ниже, чем в 2019-м. Так что город решил перечислять перевозчикам субсидию в полном объеме, несмотря на сокращение объема транспортной работы. Одновременно изменился расчет субсидий для коммерческих перевозчиков, которых в основном принудительно и ограничивали в движении: это позволило им дополнительно получить порядка 170 млн рублей.