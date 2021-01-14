Турникеты в петербургском метро перестали банить карты «Мир» при оплате проезда с помощью приложений

Технический сбой, который отправлял в бан банковские карты «Мир» при оплате проезда в петербургском метрополитене с помощью мобильных приложений, устранен. Об этом 14 января сообщил телеграм-канал «Метро. Повседневности» — его ведет пресс-служба подземки.



«Специалисты банка, предоставляющего услугу оплаты проезда, и платежной системы «Мир» провели необходимые работы для устранения неполадок. В настоящее время оплата с использованием мобильных платежных сервисов по картам «Мир» проводится в стандартном порядке. Оборудование на станциях работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

