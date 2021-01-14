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Турникеты в петербургском метро перестали банить карты «Мир» при оплате проезда с помощью приложений

Технический сбой, который отправлял в бан банковские карты «Мир» при оплате проезда в петербургском метрополитене с помощью мобильных приложений, устранен. Об этом 14 января сообщил телеграм-канал «Метро. Повседневности» — его ведет пресс-служба подземки.

«Специалисты банка, предоставляющего услугу оплаты проезда, и платежной системы «Мир» провели необходимые работы для устранения неполадок. В настоящее время оплата с использованием мобильных платежных сервисов по картам «Мир» проводится в стандартном порядке. Оборудование на станциях работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

О проблемах в работе одного из наиболее доступных тарифов для проезда в метро «Фонтанка» рассказывала 12 января. Одна поездка по нему должна обходиться в 44 рубля, однако у всех, кто пытался с помощью приложения Mir Pay поднести к турникету банковскую карту «Мир», она попадала в стоп-лист.

Напомним, петербуржцы, ощутив в январе повышение стоимости проезда, также столкнулись с цифровой дискриминацией: скидки на проезд для держателей «Единых карт петербуржца» оказались доступны только клиентам определенных банков и владельцам смартфонов Samsung.

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Комментарии (1)

с утра оплата смартфоном екп/мир не прошла(ошибка на пульте у дежурного). пришлось физ картой оплатить(39р против 33р)
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