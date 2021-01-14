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Власти Петербурга и Ленобласти не будут запрещать крещенские купания, но попросят держать социальную дистанцию в раздевалках

Смольный не будет запрещать купания в проруби 19 января, когда православные христиане отмечают праздник Крещения Господня, сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Евгения Елина. Действующая редакция 121-го постановления не запрещает проведение мероприятий на открытом воздухе. Но они должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

Как пояснил Евгений Елин, специальных исключений в коронавирусных правилах прописывать для крещенских купаний не будут. Власти города исходят из того, что на открытом воздухе и в проруби купальщики вряд ли создадут толпу, а в раздевалках смогут обеспечить социальную дистанцию.

При этом ситуационный центр Смольного направил районным администрациям Петербурга рекомендацию, по которой число людей на крещенских купаниях в раздевалках должно быть ограничено из расчета не менее 2 кв. м на человека.

Власти соседней Ленобласти отдельно установили правила для купания в проруби. При проведении на открытом воздухе — дистанция 1,5–2 метра, в закрытых местах для переодевания должно быть не больше 1 человека на 4 метра.

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Комментарии (3)

USSR_forever
приятного плаванья... не забудьте место себе заказать 2*2 метра заранее, а то расхватывают как горячие пирожки...
Vahmistroff
А разве можно запретить людям биться головой о пол или целовать кому-нибудь руку??
262126571
Теперь и в цирк ходить не надо. Достаточно почитать новости.
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