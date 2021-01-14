Власти Петербурга и Ленобласти не будут запрещать крещенские купания, но попросят держать социальную дистанцию в раздевалках

Смольный не будет запрещать купания в проруби 19 января, когда православные христиане отмечают праздник Крещения Господня, сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Евгения Елина. Действующая редакция 121-го постановления не запрещает проведение мероприятий на открытом воздухе. Но они должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.



Как пояснил Евгений Елин, специальных исключений в коронавирусных правилах прописывать для крещенских купаний не будут. Власти города исходят из того, что на открытом воздухе и в проруби купальщики вряд ли создадут толпу, а в раздевалках смогут обеспечить социальную дистанцию.

