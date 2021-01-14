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Вакцина недоступна в большинстве регионов России. Петербург в рейтинге уступил Чукотке и Сахалину

Фонд «Петербургская политика» оценил доступность вакцины от COVID-19 в Петербурге и других регионах страны. Впереди Северной столицы, где доступность вакцины оценена как средняя, оказались Москва и Московская область и даже Чукотский и Ненецкий автономные округа и Сахалин.

По данным исследования, опубликованного 14 января, широкая вакцинация недоступна в большинстве регионов страны из-за того, что туда поступили весьма скромные партии, которых хватает в лучшем случае на прививки для врачей и представителей других групп риска. В СЗФО, например, не получится вакцинироваться всем желающим в Псковской, Мурманской, Архангельской и Калининградской областях, а также в Карелии.

Эксперты отмечают заведомую неравномерность доступа к вакцине для жителей отдельных территорий и зависимость полученных регионом объемов вакцины от их лоббистских способностей. Наиболее успешными лоббистами, по мнению политологов, себя проявили Москва, Московская, Белгородская, Кемеровская, Сахалинская области, отчасти Петербург. Но, как писала «Фонтанка», есть и сложности с инфраструктурой, которые определяют распределение препаратов по субъектам.

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Комментарии (6)

alexber2
я спокойно записался в поликлинике.
Cashmare
то есть голикова нагло наврала путину про готовность к массовой вакцинации?
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