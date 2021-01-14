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ВОЗ обсуждает введение паспортов вакцинации для путешественников

На повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу находится вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников. Об этом 14 января сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

«С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами», — цитирует его слова РИА Новости.

И уточнил, что подробное обсуждение этого вопроса «ожидается в течение текущего дня». Напомним, в Петербурге вакцинация ранее практически остановилась из-за нехватки вакцины. Накануне в город прибыли 20 тысяч доз. «Фонтанка» выясняла, почему в Петербурге вакцины в несколько раз меньше, чем в одной поставке в Аргентину.

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Комментарии (8)

hedgehog_
нутак рассиянскую туда не включат. и на радость боярам электорат останется внутри великай рассиянии. это отличное будущее.
Марти МакФлай
Так давайте, вводите уже.Только не забудьте вакцинушки пр-ва РФ туда включить. А то меня уже заждались Азоры, Сайгон и Вашингтон.
asgard
НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК, приветствуем тебя! Всем надеть цаки.
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