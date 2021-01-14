ВОЗ обсуждает введение паспортов вакцинации для путешественников

На повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу находится вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников. Об этом 14 января сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
«С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами», — цитирует его слова РИА Новости.
И уточнил, что подробное обсуждение этого вопроса «ожидается в течение текущего дня». Напомним, в Петербурге вакцинация ранее практически остановилась из-за нехватки вакцины. Накануне в город прибыли 20 тысяч доз. «Фонтанка» выясняла, почему в Петербурге вакцины в несколько раз меньше, чем в одной поставке в Аргентину.