Петербургский предприниматель получил уголовное дело за дешёвые Nike и Adidas

Молодой предприниматель, который обувал экономных модников в Петербурге, попал под уголовное преследование. Из его магазина вынесли более двухсот пар поддельных кроссовок.

Как сообщили в региональном управлении на транспорте МВД 14 января, уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбуждено в отношении 26-летнего предпринимателя. Перед этим полицейские прошлись по его магазину в торговом центре Невского района и присмотрелись к ассортименту.

Их привлекли более двухсот пар кроссовок Nike и Adidas, которые предлагали заметно дешевле оригинала. Установлено, что более бюджетными копиями предприниматель торговал на протяжении года. Он ограничен подпиской о невыезде, санкции вменяемой ему статьи предусматривают как штраф от 100 до 300 тысяч, так лишение свободы сроком до двух лет.