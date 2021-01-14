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Петербургский предприниматель получил уголовное дело за дешёвые Nike и Adidas

Молодой предприниматель, который обувал экономных модников в Петербурге, попал под уголовное преследование. Из его магазина вынесли более двухсот пар поддельных кроссовок.

Как сообщили в региональном управлении на транспорте МВД 14 января, уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбуждено в отношении 26-летнего предпринимателя. Перед этим полицейские прошлись по его магазину в торговом центре Невского района и присмотрелись к ассортименту.

Их привлекли более двухсот пар кроссовок Nike и Adidas, которые предлагали заметно дешевле оригинала. Установлено, что более бюджетными копиями предприниматель торговал на протяжении года. Он ограничен подпиской о невыезде, санкции вменяемой ему статьи предусматривают как штраф от 100 до 300 тысяч, так лишение свободы сроком до двух лет.

«Сумма причиненного ущерба правообладателю бренда составила около 1 миллиона 800 тысяч рублей», — подсчитали в ведомстве.

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Комментарии (3)

syshsun
Нет торговли в электричках?
Приходится на икорочку,ножками зарабатывать.
W Bons
транспортные менты у обэпа хлеб с маслом подрезают
Чёрт Опасный
УВД на транспорте прошлось по торговому центру, 180 УК РФ... чудны дела твои, хосспаде!
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