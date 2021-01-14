Компания General Motors представила на виртуальной выставке CES 2021 концепт летающего автомобиля. Cadillac eVTOL рассчитан на одного человека и способен взлетать и садиться вертикально.
Как пишет TechCrunch, концепт eVTOL представляет собой одноместный электрический беспилотник, оснащенный четырьмя роторами, которые питают электромотор на 90 кВт*ч. Он способен развивать скорость до 90 км/ч и благодаря возможности вертикального взлета и посадки доставлять пассажира с одной крыши на другую. При этом пассажиру предоставлен панорамный вид на город.
«Это концепт, разработанный для момента, когда время не ждёт, а удобство — всё», — заявил на презентации главный дизайнер GM Майкл Симко. Но поскольку это концепт, будет ли он когда-либо воплощен в жизнь, не известно. В первую очередь он призван показать, насколько серьезно производитель относится к транспорту будущего, в том числе нише воздушного такси. А также продемонстрировать миру, как могут выглядеть автономные люксовые автомобили Cadillac «в не столь отдаленном будущем».