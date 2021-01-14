FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -17
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

GM представила летающий электрический Cadillac. Он может возить пассажиров с крыши на крышу

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/EQ5iJnctzLE" dir="auto">CNET Highlights</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео с канала CNET Highlights на Youtube

Компания General Motors представила на виртуальной выставке CES 2021 концепт летающего автомобиля. Cadillac eVTOL рассчитан на одного человека и способен взлетать и садиться вертикально.

Как пишет TechCrunch, концепт eVTOL представляет собой одноместный электрический беспилотник, оснащенный четырьмя роторами, которые питают электромотор на 90 кВт*ч. Он способен развивать скорость до 90 км/ч и благодаря возможности вертикального взлета и посадки доставлять пассажира с одной крыши на другую. При этом пассажиру предоставлен панорамный вид на город.

«Это концепт, разработанный для момента, когда время не ждёт, а удобство — всё», — заявил на презентации главный дизайнер GM Майкл Симко. Но поскольку это концепт, будет ли он когда-либо воплощен в жизнь, не известно. В первую очередь он призван показать, насколько серьезно производитель относится к транспорту будущего, в том числе нише воздушного такси. А также продемонстрировать миру, как могут выглядеть автономные люксовые автомобили Cadillac «в не столь отдаленном будущем».

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/EQ5iJnctzLE" dir="auto">CNET Highlights</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео с канала CNET Highlights на Youtube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний