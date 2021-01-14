«Очень хочется заткнуть этот рот». Хореограф Тутберидзе объяснил, почему хочет побить Плющенко

Хореограф из команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил причину вызова на бой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В интервью сайту «Спорт-Экспресс» в четверг, 14 января, Железняков заявил, что ему «надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания».



«Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — подчеркнул Железняков.

