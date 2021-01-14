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«Очень хочется заткнуть этот рот». Хореограф Тутберидзе объяснил, почему хочет побить Плющенко

Хореограф из команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил причину вызова на бой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В интервью сайту «Спорт-Экспресс» в четверг, 14 января, Железняков заявил, что ему «надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания».

«Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — подчеркнул Железняков.

Ранее Плющенко принял вызов хореографа и сказал, что готов хоть боксировать, хоть бороться по правилам смешанных единоборств. Жена двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская также заявила, что ждет Железнякова в гости, чтобы тот «ответил за базар». Подробнее об их конфликте читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

Zloi_prohozhiy
ИМХО, плющенко давно леща просит
Cashmare
милые бранятся - только тешатся
260650801
То есть, если он Плющенко побьет, то будет прав, а если наоборот, то нет?
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