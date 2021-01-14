Про Навального лучше не писать, КПРФ — тоже оппозиция. Как репетитор судился за баллы по ЕГЭ по обществознанию

Дмитрий Кокориков Фото: из личного архива

Единый госэкзамен по обществознанию остаётся самым популярным предметом у школьников. Однако эту дисциплину никак нельзя назвать простой. Она включает в себя вопросы по пяти разным блокам: от политического устройства государства до Семейного кодекса и налогов. Ситуацию осложняют неоднозначные подходы к оценке гуманитарного предмета. Петербургский репетитор и юрист Дмитрий Кокориков рассказал «Фонтанке», стоит ли идти в суд за баллами по ЕГЭ, можно ли писать про Навального эссе и сколько времени нужно на подготовку.



— Дмитрий, расскажите, что вас не устроило в результатах вашего ЕГЭ?

— Я сдавал ЕГЭ в 2018 году в Краснодаре перед переездом в Петербург. Мне сняли три первичных балла за три задания. При пересчёте они переводятся в пять тестовых. То есть я получил 90 баллов вместо 95.

К примеру, в одном задании нужно было дать определение экономического роста. На апелляции эксперты признали правильность моей формулировки, но сказали, что исправлять ничего не будут, под предлогом потенциального уменьшения баллов за другое задание. Дальнейшее общение показало, что они не вчитывались в мою работу и действовали, как роботы. Есть болванка с ответами, они смотрят в неё и сверяют с моим ответом. Нет идеального попадания в ответ — нет баллов. Но ведь одну и ту же мысль можно передать разными словами. У них, увы, этого понимания не случилось.

— Подобные ситуации не только с гуманитарными науками происходят. В прошлом году в одной задаче на ЕГЭ по химии внезапно оказалось два правильных решения, не предусмотренных ответами. Выпускникам пришлось подавать апелляции. Но вы пошли дальше и обратились в суд?



— Да. Ответчиком стало министерство образования Краснодарского края. Свои доводы в суде я подтверждал официальными учебниками. Их на тот момент было шесть штук — три для 10-го класса и 3 для 11-го. Это же не математика, где формулы записываются одинаково. Это гуманитарная дисциплина, и каждый автор даёт определения немного по-своему. Я показывал, что в двух учебниках мое определение экономического роста сходится почти буква к букве. А представитель министерства показывал третий учебник и говорил: вот здесь есть слово «долгосрочное», а у вас такого слова нет. На что я отвечал, что все учебники равнозначны, они все находятся в официальном перечне, и я имею право писать определение из любого.

— Выходит, оценка за ЕГЭ достаточно субъективна.

— Для гуманитарных предметов — да. Кроме моего, мне известно о трех случаях судебного оспаривания результатов ЕГЭ: по истории, обществознанию и русскому языку. То есть до суда доходят люди, сдававшие гуманитарные дисциплины, где можно оценить в обе стороны.



Также я оспаривал задание, где нужно было написать признаки федерации. В суде министерство указало, что допущена «ошибка в формулировках». То есть не неправильно, а некорректно. Я показывал различные учебники по теории права и официальные тесты самих авторов ЕГЭ, подтверждая, что таким образом эти признаки формулируют, так мысль выражают.

Третий момент. Нужно было написать тенденции современного образования. Я написал такую тенденцию, как увеличение сроков получения образования. К примеру, я и мой младший брат учились в школе 10 лет, мы «перескакивали» четвертый класс. Те, кто позже учился, получали аттестат после 11 лет учебы. Максимально возможный уровень высшего образования увеличился с пяти лет (специалитет) до шести (бакалавриат плюс магистратура). И это важно, поскольку у нас многие госдолжности можно занимать, если ты либо специалист, либо магистр, но не бакалавр. Сама тенденция упоминается в двух официальных учебниках и следует из статистики Министерства образования РФ. На это региональное министерство отвечало, что об этой тенденции в учебнике написано, но информация не выделена жирным шрифтом. А настоящие тенденции выделены жирным шрифтом. Статистика федерального министерства осталась без комментариев.



Суд запросил правильные ответы на мой вариант ЕГЭ. Министерство не хотело их предоставлять, ссылаясь на то, что в законе «Об образовании в РФ» написано, что это документы, которые находятся в ограниченном доступе. В итоге ответы всё же принесли — в запечатанном конверте, чтобы в ходе судебного заседания судья сам его вскрыл. Однако на итоговом заседании судья этого не сделал и никак это не объяснил. Я понимаю — звучит абсурдно. Но было именно так. Конверт с ответами вскрыт не был. Суд я проиграл.

— Сколько по времени занял процесс?

— С момента подачи заявления в суд и до вступления решения в законную силу прошло 509 дней.

— Получается, это абсолютно бессмысленная затея.

— Да, поэтому всем выпускникам рекомендую брать максимальные баллы с первой попытки. Хотя, например, в прошлом году была щадящая апелляция. Мои три ученицы (две из Петербурга и одна из Краснодара) баллы отбили. Задача любого ученика — максимально точно «попасть в ответы». То есть не правильно ответить, а именно «попасть». Вы чувствуете разницу? Чтобы эксперт с любым уровнем квалификации оценил наш ответ как правильный. И третья рекомендация — учиться по официальным учебникам (перечень опубликован здесь: https://fpu.edu.ru/). Могу сказать, что такая тактика подготовки позволила мне через год сдать ЕГЭ уже на 100 баллов без каких-либо апелляций.



Кстати, ещё многие не знают, что два года назад в официальном перечне появились учебники авторов самого ЕГЭ. Мы с вами промолчим о признаках недобросовестной конкуренции (авторы других рекомендованных учебников поставлены в явно невыгодное положение). А вместе с тем признаем, что для репетиторов и учеников эти учебники — большое подспорье, многие спорные вопросы в плане подготовки к экзамену они закрыли.

— В целом при подготовке к ЕГЭ по обществознанию на что нужно опираться?

— Решать только официальные тесты, которые издаются под эгидой ФИПИ. Надо понимать, что на экзамене спрашивают конкретику: определения, признаки, виды, функции... Чтобы написать хорошо ЕГЭ по обществознанию, мало его понимать, должна быть замечательная память. Нужно выучить очень большой объём информации. С каждым годом этот объём становится всё больше.

— Одного учебника, выданного школой, мало?

— В разных учебниках встречаются разные тонкости. Сейчас пять учебников для 10 класса, а это значит — мы прочитаем пять вариаций каждой темы из раздела «Экономика». Условно, в трёх учебниках написаны одни функции налогов, а в двух других — ещё одна функция промелькнула. И она тоже может попасться на ЕГЭ, она же включена в официальный учебник. Плюс к этому пять учебников для 11 класса. В идеале учителя и репетиторы должны на базе этих десяти учебников делать какой-то один конспект и его давать учить. Потому что ребёнок в 11 классе и так имеет бешеные нагрузки, прочитать 10 учебников — нереальный сценарий.



— До ЕГЭ осталось полгода, если только сейчас начать подготовку к экзамену по обществознанию, реально успеть?

— Если подготовку начинать с сентября, то я работаю один раз в неделю с учеником, а если с января — то два раза в неделю. Ученику придётся делать очень большие домашние задания. Но подготовиться возможно.

— Какие самые сложные разделы в ЕГЭ по обществознанию?

— Всего в обществознании пять блоков. Самые сложные из них — это экономика, политика и право. Практически каждый из учеников на ознакомительном занятии сообщает мне, хватаясь за голову, что не понимает политику или право. Полномочия госорганов и так было сложно учить. А поправки в Конституцию значительно увеличили объём «того, что делает» Госдума, Совет Федерации, президент и правительство.

— Принятые поправки уже отражены в заданиях?

— Да, конечно. Министерство просвещения об этом предупреждало. В опубликованной демоверсии ЕГЭ-2021 уже встречаются вопросы по новой Конституции. Объём полномочий президента увеличился почти в два раза, а правительства и Федерального собрания — более чем в два раза. Школьники новости не смотрят и не читают, хотя я рекомендую это делать. Для них эти полномочия — абсолютно абстрактные вещи.

— В ЕГЭ по обществознанию есть место сценичности? Можно написать, что Путин — плохой, и получить меньший балл?

— В качестве примеров ученики чаще пишут не «Путин — плохой», а «Навальный — хороший». В официальных сборниках тестов неоднократно встречаются цитаты для эссе, которые раскрывают важность оппозиции в демократическом государстве. Примеры в эссе можно приводить, в том числе из жизни современного общества. Вот юные умы с удовольствием и приводят Навального в качестве примера главного оппозиционера страны. Во время собственной апелляции я долго общался с четырьмя экспертами, и, посмотрев, что это за люди, я предостерегаю учеников от таких громких примеров. Предлагаю написать о КПРФ. Формально — это оппозиция. Пример правильный. При этом риск потерять балл значительно снижается. И я вам скажу: в этой своей позиции я не одинок. Мои коллеги тоже говорят: «Мы пишем в эссе все, как в учебнике, — у нас в стране все хорошо, одна сплошная благодать».

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»