У реконструкторов в Петербурге нашли оружия на маленькую армию

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января, накануне оперативники центра совместно с СОБРом провели мероприятия по десятке адресов. В поле их зрения попали не рядовые жители Петербурга. Один из обыскиваемых — инженер оборонного предприятия, второй — тоже инженер, но крупной фирмы по клинингу. Третий — гендиректор мебельной фирмы. И лишь четвертый — официально безработный.

Троих реконструкторов, интересующихся историей финской армии, и их знакомого обыскали сотрудники центра «Э» в рамках дела, возбужденного летом прошлого года о незаконном обороте оружия.

У инженера-оборонщика, 37-летнего жителя Фрунзенского района, в квартире во время обыска нашли с десяток запчастей для оружия, три штык-ножа, один предмет, похожий на гранату, и около 20 капсюлей. Обследовали сотрудники полиции и гараж, который находится в пользовании мужчины и расположен на Софийской улице. Там нашли предмет, похожий на пистолет, а также запчасти для оружия.



У бизнесмена в квартире на улице Аллея Поликарпова изъяли предмет, похожий на пистолет-пулемет, и «Маузер».



У второго инженера в квартире на Заневском нашли два пистолета с маркировкой «Маузер» и «Вальтер», револьвер с маркировкой «Наган», несколько магазинов к ним, два предмета, похожих на автомат, запчасти для ружья, шесть штык-ножей и три гранаты. А в гараже на Зольной улице — россыпь пиротехники и карабин.



Чистой была квартира 46-летнего безработного, а вот в гараже в Невском районе обнаружили склад запчастей к оружию.



Все изъятое направлено на экспертизу. До её выводов мужчин отпустили после дачи объяснений. При этом трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, один — за хранение оружия, второй — за кражу, а третий сейчас является фигурантом уголовного дела о взятке сотруднику ГИБДД.

