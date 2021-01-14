Паром «Аркадий Филатов», связывающий посёлок Вознесенье Подпорожского района Ленобласти и Карелию, утром 14 января попал в ледяной плен на реке Свирь, в 200 метрах до берега. Ведутся спасательные работы, на помощь вышел буксир.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, на борту парома находятся 15 пассажиров с четырьмя автомобилями, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления. Температура воздуха на момент происшествия составляла минус 29 градусов по Цельсию, ледостав реки полный.
Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
На помощь вышел буксир «Шлюзовой 99», находившийся неподалёку, на Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базе флота. Имея более высокую осадку, он сломал лёд вокруг «Аркадия Филатова», а затем взял его на буксир и в начале десятого довёл до берега.
Паром «Аркадий Филатов» грузоподъёмностью 90 тонн построен по заказу «Ленавтодора» и спущен на воду в конце 2015 года. Он делает 15 рейсов ежедневно с 6 часов утра до 23 часов вечера, перевозя пассажиров и транспорт: до восьми трёхосных самосвалов типа КамАЗ без груза или 16 легковых машин. За пять лет работы он транспортировал 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров.