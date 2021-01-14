«Спасибо, Дед Мороз». Участники конкурса новогодних писем получили подарки

В каждом взрослом живет ребенок. В этом убедилась «Фонтанка», читая письма Деду Морозу. Волшебнику писали врачи, спасающие людей в период пандемии, сотрудники государственных структур, преподаватели. Они просили здоровья для себя и близких, радости в период испытаний, благодарили Дедушку за все хорошее, что случилось в их жизни в минувшем году. Мы получили письма не только из Петербурга, но и из других городов: Выборга и Иваново.

Напомним, что победителем конкурса стала ученица младшей школы Софья Огнева. Она уже получила подарок от компании «МегаФон»:

«Спасибо, Дед Мороз, я очень рада, что мне достались такие прекрасные подарки», — сказала Соня, получившая беспроводные наушники и колонку.

Взрослые участники также благодарили организаторов за такой «человечный», по их словам, теплый конкурс. Писем оказалось так много, что члены жюри решили увеличить количество победителей: наградить 10 читателей. Для многих авторов подарки стали приятной новогодней неожиданностью.



Мы признательны всем участвовавшим и верим, что каждое желание, адресованное Деду Морозу, не останется нереализованным.

