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«Спасибо, Дед Мороз». Участники конкурса новогодних писем получили подарки

Жители Петербурга, Выборга и Иваново приняли участие в конкурсе «Фонтанки» на лучшее письмо Деду Морозу. Главный приз получила 7-летняя Соня Огнева, попросившая хоть небольшой отдых для своей мамы. Авторы еще 9 посланий волшебнику тоже не остались без подарков: их письма очень тронули жюри.

В каждом взрослом живет ребенок. В этом убедилась «Фонтанка», читая письма Деду Морозу. Волшебнику писали врачи, спасающие людей в период пандемии, сотрудники государственных структур, преподаватели. Они просили здоровья для себя и близких, радости в период испытаний, благодарили Дедушку за все хорошее, что случилось в их жизни в минувшем году. Мы получили письма не только из Петербурга, но и из других городов: Выборга и Иваново.

Софья Огнева
Софья ОгневаФото: Иван Рогозин

Напомним, что победителем конкурса стала ученица младшей школы Софья Огнева. Она уже получила подарок от компании «МегаФон»:

«Спасибо, Дед Мороз, я очень рада, что мне достались такие прекрасные подарки», — сказала Соня, получившая беспроводные наушники и колонку.

Взрослые участники также благодарили организаторов за такой «человечный», по их словам, теплый конкурс. Писем оказалось так много, что члены жюри решили увеличить количество победителей: наградить 10 читателей. Для многих авторов подарки стали приятной новогодней неожиданностью.

Мы признательны всем участвовавшим и верим, что каждое желание, адресованное Деду Морозу, не останется нереализованным.

Материал подготовлен специально для ПАО «МегаФон».

Софья Огнева
Софья ОгневаФото: Иван Рогозин

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