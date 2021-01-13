В Конгрессе США согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа. Палата представителей начала дебаты

Палата представителей конгресса США согласовала процедуру дискуссии по резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, который и так 20 января должен уступить свой пост победившему на выборах Джозефу Байдену.

В нижней палате парламента документ поддержал 221 конгрессмен, против выступили 203. После этого начались дебаты. Предполагается, что они продлятся два часа, после чего состоится голосование по резолюции об импичменте.

Закон требует для принятия простого большинства голосов. Учитывая, что в Палате представителей превалируют члены Демократической партии, ставки делаются на утверждение резолюции. В этом случае документ будет передан в сенат, где для его одобрения необходимо две трети голосов верхней палаты конгресса (67 из 100). В сенате 50 демократов.