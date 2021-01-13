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В Конгрессе США согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа. Палата представителей начала дебаты

Палата представителей конгресса США согласовала процедуру дискуссии по резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, который и так 20 января должен уступить свой пост победившему на выборах Джозефу Байдену.

В нижней палате парламента документ поддержал 221 конгрессмен, против выступили 203. После этого начались дебаты. Предполагается, что они продлятся два часа, после чего состоится голосование по резолюции об импичменте.

Закон требует для принятия простого большинства голосов. Учитывая, что в Палате представителей превалируют члены Демократической партии, ставки делаются на утверждение резолюции. В этом случае документ будет передан в сенат, где для его одобрения необходимо две трети голосов верхней палаты конгресса (67 из 100). В сенате 50 демократов.

Пока палата представителей Конгресса США ведёт обсуждение, Капитолий охраняют сотни спящих бойцов нацгвардии.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за штурма Капитолия его сторонниками 6 января. В столкновениях погибли пять человек. Если палата представителей сегодня поддержит отстранение Трампа от власти, решение должен утвердить Сенат (верхняя палата американского парламента). Причем он никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

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Комментарии (2)

shushu
Главные зачинщики беспорядков и есть демократы и их медиа, которые сперва валили Трампа с помощью BLM, а теперь провоцируют народ, позорными процедурами.
kоt-obormot
Ну фсе, хана омерюшке.
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