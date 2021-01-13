В США обнаружили два новых штамма коронавируса. Один из них стремительно распространился в Колумбусе

В штате Огайо, США, исследователи заявили об обнаружении двух ранее не зарегистрированных вариантов коронавируса. За три недели мутировавший SARS-CoV2 стал преобладать в столице штата — городе Колумбус. Об этом 13 январе сообщает CNBC.
Как и британский штамм, американские обладают более высокой контагиозностью. Один из них был найден всего у одного пациента, он идентичен с британским, но сформировался, скорее всего в США, говорят исследователи. Второй имеет три генные мутации, которые ранее не встречались вместе у SARS-CoV2. Именно он широко распространился в Колумбусе в конце декабря — январе.
«Этот новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и более ранние случаи, которые мы изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию», — сказал доктор Дэн Джонс, заместитель председателя отделения молекулярной патологии в штате Огайо и ведущий автор исследования.
Питер Молер, главный научный сотрудник Медицинского центра Векснера штата Огайо и соавтор исследования, говорит, что данных, свидетельствующих о том, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин, нет.
Обнаруженный ранее в Великобритании штамм был зарегистрирован уже более чем в 50 странах, южноафриканская вариация распространилась минимум по 20. Ещё одну мутацию — завезённую из Бразилии — на днях нашли в Японии. Всемирная организация здравоохранения также заявляла, что это не предел — новые штаммы продолжат появляться.