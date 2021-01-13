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ВОЗ предупредила о появлении новых мутаций коронавируса

Высокие темпы распространения новой коронавирусной инфекции способствуют разнообразию ее штаммов. Новые вариации будут появляться и в будущем, заявили 13 января во Всемирной организации здравоохранения.

«Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей», — цитирует «Интерфакс» ВОЗ.

Выявленные мутации не повышают степень тяжести заболевания, но затрудняют работу системы здравоохранения, отмечал ранее на брифинге директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Новый штамм с более высоким уровнем заразности, обнаруженный в Великобритании, зафиксировали уже более чем в 50 странах, в том числе в России. Также распространяется южноамериканская мутация. В Японии нашлась своя вариация, её завезли из Бразилии. По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, пока нет доказательств, что этот штамм более заразен, при этом он схож с британским.

Обнаруженный ранее в Великобритании штамм был зарегистрирован уже более чем в 50 странах, южноафриканская вариация распространилась минимум по 20.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус в мире выявили у 91,7 млн человек, 1,965 млн умерли.

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