Суд в Петербурге арестовал похитителя археологических находок из подразделений РАН

Дзержинский районный суд отправил в СИЗО Юрия Отопкова, обвиняемого в двух крупных кражах из подразделений РАН. Как сообщает 13 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, молодой человек пробудет под стражей как минимум до марта.



Обвиняемый и его защитник просили о домашнем аресте, однако суд к ним не прислушался.

Напомним, ранее судимый, но отпущенный по амнистии 23-летний Отопков причастен к двум кражам из подразделений РАН. Сперва его задержали по подозрению в хищении сейфа с 26 археологическими находками из института РАН на Дворцовой набережной. Сумма ущерба институтом была оценена в 5 млн рублей. После была установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова.