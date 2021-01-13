Рынок автодилеров на пороге новой эры, но доживут до неё не все

автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Об уходе с рынка и предстоящем банкротстве основной владелец «Ауди центр Петербург» Вячеслав Жигалов довольно эмоционально рассказал в среду, 13 января: «Настал момент, когда я должен сообщить вам о прекращении деятельности нашей компании».

«Мы долго боролись, но проиграли. Благодарю вас за многолетнее сотрудничество и прошу прощения за, возможно, не выполненные обязательства и неудобства. Остаюсь на связи для вопросов, требований и предложений», — пишет Жигалов в своем прощальном письме.

В разговоре с «Фонтанкой» он рассказал о драматических событиях, которые предшествовали этому прощальному письму. Последние три года при общем объеме инвестиций в проект около 30 млн долларов (в ценах 2012 года) компания испытывала давление со стороны кредиторов и импортера — представительства Audi в России. Первые хотели вернуть деньги и не шли на новую реструктуризацию долга, отмечая плачевное положение дел у компании, вторые повышали требования по новым инвестициям в автосалон, которые под конец достигали уже миллиарда рублей. «У нас остались не выплаченными около 200 млн рублей премий, который импортер удерживал под предлогом самых разнообразных штрафов», — вспоминает предприниматель. В представительстве Audi в России оперативно не смогли прокомментировать крах своего дилера и ответить на его претензии.



В апреле 2020 года в самый разгар локдауна, «АЦ Петербург» нашел покупателя и попросил импортера согласовать продажу, но столкнулся с отказом и, более того, отзывом дилерства. Все лето и осень прошли в попытках договориться с кредиторами и раздать купленные клиентами машины. И 1 декабря Вячеслав Жигалов передал ключи от салона его новым обитателям — крупной московской компании «Автодом», которая пока взяла помещения в аренду. Весь персонал уволен.

Таким образом, завершилась довольно долгая, по меркам городского рынка, история автохолдинга, объединявшего еще в начале 2010-х годов пять салонов (четыре — марки Suzuki). Три из них были в итоге закрыты, последний переоборудован в Hyundai и два года назад продан группе «Авангард». Теперь Вячеслав Жигалов расстался с последним активом.

Не исполнены обязательства, по его словам, пока лишь перед двумя покупателями. То есть массовых проблем с сотнями оплативших, но не получивших машины клиентов, как это было в волну банкротства 2014–2015 гг., пока удается избежать. «АЦ Петербург» подал заявление о своем банкротстве и ждет, когда закрутится стандартная процедура распродажи активов и ликвидации.



Как пояснили «Фонтанке» в «Автодоме», теперь салон Жигалова станет мультибрендовым. Там будут продаваться и обслуживаться Audi, BMW и Mercedes — только с пробегом. Разумеется, ни одна из перечисленных марок не позволила бы продавать в одном помещении с конкурентом свои новые машины.

Один из крупнейших игроков рынка автодилеров в Петербурге, глава группы «Автополе» Сергей Моренков, говорит, что давно слышал про проблемы Жигалова и считает их закономерными. При этом собственно у Audi в минувшем году дела шли совсем не плохо. По итогам 11 месяцев рост продаж к уровню прошлого года составил 9% (2415 машин), а в ноябре рост и вовсе 22%, подсчитало агентство «Auto-Dealer-СПб».

«В городе еще есть как минимум два крупных автохолдинга, которые слишком закредитованы и находятся в зоне риска, независимо от того, успешно или плохо обстоят дела с продажами», — говорит он. В качестве еще одного проявления тяжелого положения дел у ослабленных игроков Сергей Моренков вспомнил смену собственников в крупной группе «Аксель» в декабре прошлого года. Другой руководитель дилерской компании сообщил, что сейчас на продажу в Петербурге выставлено сразу несколько салонов крупного холдинга. «Автобизнес — очень конкурентный, в него трудно войти и еще труднее выйти без убытка», — объясняет бизнесмен.



Руководители более сильных игроков, напротив, вспоминают ушедший год как год возможностей. Несмотря на падение продаж на 10% — в штуках, доходы успешных дилеров заметно выросли, рассказывал «Фонтанке» член совета директоров «Автодома» Евгений Войтенков. По его словам, 2020 год стал для автодилеров одним из лучших по доходности за последнюю пару десятков лет. Сергей Моренков объясняет: если раньше был «рынок покупателя», и салоны были вынуждены продавать требуемые импортерами объемы по любой цене, то теперь ситуация перевернулась. Дефицит машин обернулся отменой всех скидок и хорошей прибылью от их продажи.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

