FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Посещаемость петербургских кинотеатров в новогодние каникулы упала на 60%. Виноват ограниченный репертуар и коронавирусные опасения

Посещаемость петербургских кинотеатров в новогодние праздники упала по сравнению с прошлым годом на 60%. Как сообщил «Фонтанке» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, всего было продано 446 тысяч билетов (в 2020 году 1,74 млн). Для сравнения, в целом по стране снижение составило 34%.

Кассовые сборы в Северной столице в новогодние каникулы составили 173 млн рублей, что на 47% меньше, чем в прошлом году. В целом по России снижение составило 27%.

В отличие от театров и концертных площадок, кинотеатры могли работать в праздники при условии, что заполнят лишь 25% мест. Это ограничение, а также отсутствие в прокате кассовых фильмов не дало им как следует заработать, считает Олег Березин. По его мнению, жителей отпугнул негативный информационный фон: слыша в новостях, что койки вот-вот кончатся, люди опасались идти в кино. Повлиял и запрет работы фуд-кортов.

Подробнее о том, сколько петербургский бизнес потерял из-за новогодних ограничений, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260569221
Виновато не опасение... виновата администрация города, которая щемит бизнес во все щели...
pagero999
Если бы прокатчики не были такими жадными, то могли бы открыть платный просмотр через сайты. Но... Личное мое желание даже платно посмотреть - не увенчалось успехом. Ну и ладно. Киношки прогорят и закроются, а фильмы появятся попозже на... известных ресурсах. И прокатчики получат ещё меньше. Все нормально, выживает умнейший
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний