Посещаемость петербургских кинотеатров в новогодние каникулы упала на 60%. Виноват ограниченный репертуар и коронавирусные опасения

Посещаемость петербургских кинотеатров в новогодние праздники упала по сравнению с прошлым годом на 60%. Как сообщил «Фонтанке» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, всего было продано 446 тысяч билетов (в 2020 году 1,74 млн). Для сравнения, в целом по стране снижение составило 34%.



Кассовые сборы в Северной столице в новогодние каникулы составили 173 млн рублей, что на 47% меньше, чем в прошлом году. В целом по России снижение составило 27%.

В отличие от театров и концертных площадок, кинотеатры могли работать в праздники при условии, что заполнят лишь 25% мест. Это ограничение, а также отсутствие в прокате кассовых фильмов не дало им как следует заработать, считает Олег Березин. По его мнению, жителей отпугнул негативный информационный фон: слыша в новостях, что койки вот-вот кончатся, люди опасались идти в кино. Повлиял и запрет работы фуд-кортов.