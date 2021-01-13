В районной администрации раскрыли причину отсутствия тепла в школе на Хасанской. Проблему уже устранили

Тепло уже вернулось в 151-ю школу Красногвардейского района Петербурга. Ремонтные работы в учреждении на Хасанской благополучно завершились, об этом «Фонтанке» рассказали в райадминистрации.



«Сегодня в первой половине дня проблема была решена силами коммунальных служб, а также компаниями «Рубикон» и «Энергорус». Ситуация была и есть на контроле у администрации района», — уточнили в пресс-службе.

В администрации дополнили, что проблема крылась в электронике, которая отвечает за регулирование температуры.