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В районной администрации раскрыли причину отсутствия тепла в школе на Хасанской. Проблему уже устранили

Тепло уже вернулось в 151-ю школу Красногвардейского района Петербурга. Ремонтные работы в учреждении на Хасанской благополучно завершились, об этом «Фонтанке» рассказали в райадминистрации.

«Сегодня в первой половине дня проблема была решена силами коммунальных служб, а также компаниями «Рубикон» и «Энергорус». Ситуация была и есть на контроле у администрации района», — уточнили в пресс-службе.

В администрации дополнили, что проблема крылась в электронике, которая отвечает за регулирование температуры.

Ранее родители пожаловались на то, что их детям приходится мерзнуть на уроках.

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