Родители сообщили о замерзающих детях в школе на Хасанской. Администрация от комментариев отказывается

Учащиеся школы № 151 Красногвардейского района Петербурга мёрзнут без отопления в морозные дни. Об этом «Фонтанке» 13 января сообщила читательница Юлия, мать одного из школьников.



Женщина рассказала, что в учебном заведении батареи холодные уже второй день. Причем в первый родителей об этом не предупредили, и дети были вынуждены мёрзнуть в течение всех уроков. В среду администрация школы всё же донесла информацию и попросила подопечных одеться потеплее.



В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» сообщили, что по данному адресу на сетях дефектов нет. Параметры теплоносителя обеспечивает ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1». Корреспондент издания обратился с вопросом к директору школы — Наталье Ульяновой. Руководитель от комментариев отказалась через секретаря.

