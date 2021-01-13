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Родители сообщили о замерзающих детях в школе на Хасанской. Администрация от комментариев отказывается

Учащиеся школы № 151 Красногвардейского района Петербурга мёрзнут без отопления в морозные дни. Об этом «Фонтанке» 13 января сообщила читательница Юлия, мать одного из школьников.

Женщина рассказала, что в учебном заведении батареи холодные уже второй день. Причем в первый родителей об этом не предупредили, и дети были вынуждены мёрзнуть в течение всех уроков. В среду администрация школы всё же донесла информацию и попросила подопечных одеться потеплее.

В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» сообщили, что по данному адресу на сетях дефектов нет. Параметры теплоносителя обеспечивает ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1». Корреспондент издания обратился с вопросом к директору школы — Наталье Ульяновой. Руководитель от комментариев отказалась через секретаря.

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Комментарии (2)

ФИНЭК
Дети сейчас мерзнут на улице перед школой в ожидании когда их запустят в школу. Антиковидные мероприятия в действии.
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