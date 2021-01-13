Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 166% и перешла рубеж в четыре тысячи человек в сутки

Медики внесли в федеральный регистр данные о 4205 новых заболевших коронавирусом за 13 января в Петербурге. Это на 165,9% больше, чем неделю назад, 6 января.

При этом в официальной статистике «Стопкоронавируса» записаны 3003 заболевших.

Выросла и госпитализация — в больницы за сутки увезли 823 человека, следует из отчета межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.



«Рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха, — отметили в совете. — Здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости. Имеется необходимый запас лекарственных средств, свободный инфекционный коечный фонд превысил сегодня 20%».