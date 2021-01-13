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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 166% и перешла рубеж в четыре тысячи человек в сутки

Медики внесли в федеральный регистр данные о 4205 новых заболевших коронавирусом за 13 января в Петербурге. Это на 165,9% больше, чем неделю назад, 6 января.

При этом в официальной статистике «Стопкоронавируса» записаны 3003 заболевших.

Выросла и госпитализация — в больницы за сутки увезли 823 человека, следует из отчета межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

«Рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха, — отметили в совете. — Здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости. Имеется необходимый запас лекарственных средств, свободный инфекционный коечный фонд превысил сегодня 20%».

Как писала «Фонтанка», Петербург также вернул себе первое место по летальным исходам. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью 13 января, в городе 78 новых умерших. Москва опустилась на вторую строчку — в столице скончались 76 человек.

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Комментарии (13)

BSB888
Яндекс считает 3003 случая на 13 января в Спб. А медики считают по другому, я в растерянности, как так ....🤔 куда 1000 заболевших делась?...🧐
265030501
Идет вакцинация... в Москве))
Yubilar
Если кто не знал, или учился арифметике еще в Союзе, то теперь знайте. 4205 - это на 165,9% больше, чем 1581. Жертвы ЕГЭ, блин
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