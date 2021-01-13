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МИД РФ: Задержанных в Южном Судане Петра Верзилова и Илью Варламова отпустили

Издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Пётр Верзилов, блогер Илья Варламов, а также его жена Любовь и директор Европейской гимназии Иван Боганцев выпущены на свободу после задержания в городе Капуэту в Южном Судане. Об этом 13 января сообщает МИД РФ.

РИА «Новости» со ссылкой на министерство пишет, что в данный момент решается вопрос об их выезде.

Россиян задержали в среду, о чём Верзилов и Варламов сообщили в своих соцсетях. Причиной для задержания, по их словам, стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова. При этом сам дрон у них уже изъяли раньше в Уганде.

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Комментарии (5)

baddancer
Уважаемая редакция! У вас вероятно опечатка в заголовке, вместо "опустили" написано "отпустили".
baddancer
Хочется продолжения истории, типа: "Сынок, этого дрона твой папка на африканской зоне пять лет носил в своей заднице, потом я ещё семь..."
german_5e4d02dc5a4f9
Интересно, а если бы МИД не вмешался.
Как им теперь с этим жить...
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