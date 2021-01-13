Смольный: Вернуть часть субсидии «Петербургских родителей» требовал закон

Комитет по социальной политике не может пересмотреть условия выдачи субсидии благотворительной организации «Петербургские родители», так как не обладает соответствующими полномочиями. Об этом «Фонтанке» сообщили в Смольном 13 января.
«Законодательством предусмотрено только финансирование выполненной части программы. Иных вариантов нет», — уточнили в комитете.
Благотворительной организации «Петербургские родители» пришлось вернуть 623 тысячи рублей в городской бюджет. Это часть субсидии на проект по предоставлению нянь сиротам в больницах. Из-за пандемии количество плановых госпитализаций в 2020 году резко сократилось, маленьких пациентов оказалось значительно меньше, чем прописывалось в условиях по предоставлению субсидий. Софинансирование проекта со стороны «Петербургских родителей» по плану должно было составить 5 млн рублей, но по факту ушло 2,8 млн рублей. Оставшуюся сумму перераспределили на нужды пандемии, таким образом нарушив условия выдачи субсидии.
«В целях недопущения нарушения законодательства комитетом было выставлено требование о возврате средств в бюджет Санкт-Петербурга в связи с невыполнением в полном объеме организацией условий предоставления субсидий. С расчётами по итогам представленных документов организация согласилась, средства в бюджет вернула. Таким образом, все нормы закона соблюдены обеими сторонами», — уточнили в Смольном.