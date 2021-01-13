Смольный потребовал у «Петербургских родителей» частично вернуть субсидию. Благотворители не выполнили условия из-за пандемии

Комитет по социальной политике потребовал у «Петербургских родителей» частично вернуть субсидию на больничных нянь. Об этом «Фонтанке» рассказали в благотворительной организации 13 января.
Смольный выделил 2 млн рублей на «Службу мобильного сопровождения» — индивидуальных круглосуточных сиделок для сирот, проходящих госпитализацию в больницах города.
Согласно проекту ребёнку предоставляется индивидуальная (мобильная) няня на весь период госпитализации, также в отделениях дежурят дневные постовые. Из-за карантина и закрытия больниц количество плановых операций сирот резко сократилось, и детей к индивидуальным няням пришло в два раза меньше. Зато нагрузка на постовых нянь возросла в десятки раз. Это сказалось и на расходах внутри проекта: их пришлось перераспределить.
«В документах на получение субсидии мы указали, что наше софинансирование мобильных нянь составит почти 5 миллионов. Однако по факту наших средств ушло только 2,8 миллиона. Из-за форс-мажора, имя которому пандемия, произошло перераспределение статей в смете. Остальные средства, которые были привлечены на выполнение субсидии, мы перекинули с мобильной службы на аврально работающие в красных зонах посты, на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты, на компенсации заболевшим ковидом няням. Но условия субсидии очень жесткие. В итоге софинансирование конкретно по мобильным няням оказалось меньше, чем было заявлено», — прокомментировала председатель совета общественного движения «Петербургские родители» Лада Уварова.
Ведомство потребовало вернуть 623 тысячи рублей — это примерно 30% от общей суммы выделенных комитетом средств субсидии. На столько, по мнению чиновников, не выполнены условия договора. В ответ на требования комитета «Петербургские родители» предложили заключить дополнительное соглашение с поправкой на форс-мажор и скорректировать заявленный объем софинансирования до фактического. Но комитет идти на уступки отказался.
Чтобы не нарушать закон, благотворительная организация уже вернула средства. Сумму пришлось «вытащить» из текущих расходов.
Лада Уварова намерена обратиться в Законодательное собрание с предложением скорректировать процедуру предоставления субсидий НКО. В частности, внести в соглашение понятие форс-мажора, увеличить срок реализации до календарного года.