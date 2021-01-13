Смольный потребовал у «Петербургских родителей» частично вернуть субсидию. Благотворители не выполнили условия из-за пандемии

Комитет по социальной политике потребовал у «Петербургских родителей» частично вернуть субсидию на больничных нянь. Об этом «Фонтанке» рассказали в благотворительной организации 13 января.



Смольный выделил 2 млн рублей на «Службу мобильного сопровождения» — индивидуальных круглосуточных сиделок для сирот, проходящих госпитализацию в больницах города.

Согласно проекту ребёнку предоставляется индивидуальная (мобильная) няня на весь период госпитализации, также в отделениях дежурят дневные постовые. Из-за карантина и закрытия больниц количество плановых операций сирот резко сократилось, и детей к индивидуальным няням пришло в два раза меньше. Зато нагрузка на постовых нянь возросла в десятки раз. Это сказалось и на расходах внутри проекта: их пришлось перераспределить.