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«Не стрелял. Хлопок произвёл». Задержанный мужчина с автоматом рассказал свою версию произошедшего на парковке у ТЦ в Петербурге

Сотрудники МВД допросили мужчину, открывшего стрельбу на парковке возле торгового центра на Шлиссельбургском проспекте 13 января. Однако сам он свои действия характеризует иначе.

— За что были задержаны?

— За охолощенное оружие.

— То есть стреляли, да?

— Не стрелял. Хлопок произвёл.

На вопрос зачем, ответил кратко: «Стало плохо». После, по его словам, отправился домой.

Вину свою мужчина тоже признавать отказался: «Я же не стрелял, это звуковое оружие». Речь идёт об охолощенном автомате Калашникова, предназначенном для стрельбы холостыми патронами (СХП). Его у подозреваемого изъяли.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

По данным МВД, 27-летний уроженец Дагестана, официально не трудоустроенный, но подрабатывающий частным извозом, в 10.25 скрылся на автомобиле «Шкода Октавиа» после стрельбы на парковке торгового центра на Шлиссельбургском проспекте. После сообщений очевидцев (они говорили о двоих мужчинах) был объявлен план «Перехват». Подозреваемого задержали у дома 57 по Рыбацкому проспекту и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

teodor
Хлопок это нынче тренд такой:)
***_555
Полицаи должны в таких случаях сначала стрелять, а потом разбираться - настоящий автомат или "хлопающая игрушка".
aaignat
Фонтань с выженговым и прочими константиновыми совсем заврались. Лижут дагам и пентам. Прошлая новость- автомата нет, отпущен, тут- уже стрелял
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