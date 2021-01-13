Сотрудники МВД допросили мужчину, открывшего стрельбу на парковке возле торгового центра на Шлиссельбургском проспекте 13 января. Однако сам он свои действия характеризует иначе.



— За что были задержаны?



— За охолощенное оружие.



— То есть стреляли, да?



— Не стрелял. Хлопок произвёл.



На вопрос зачем, ответил кратко: «Стало плохо». После, по его словам, отправился домой.



Вину свою мужчина тоже признавать отказался: «Я же не стрелял, это звуковое оружие». Речь идёт об охолощенном автомате Калашникова, предназначенном для стрельбы холостыми патронами (СХП). Его у подозреваемого изъяли.