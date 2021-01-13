Сотрудники МВД допросили мужчину, открывшего стрельбу на парковке возле торгового центра на Шлиссельбургском проспекте 13 января. Однако сам он свои действия характеризует иначе.
— За что были задержаны?
— За охолощенное оружие.
— То есть стреляли, да?
— Не стрелял. Хлопок произвёл.
На вопрос зачем, ответил кратко: «Стало плохо». После, по его словам, отправился домой.
Вину свою мужчина тоже признавать отказался: «Я же не стрелял, это звуковое оружие». Речь идёт об охолощенном автомате Калашникова, предназначенном для стрельбы холостыми патронами (СХП). Его у подозреваемого изъяли.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
По данным МВД, 27-летний уроженец Дагестана, официально не трудоустроенный, но подрабатывающий частным извозом, в 10.25 скрылся на автомобиле «Шкода Октавиа» после стрельбы на парковке торгового центра на Шлиссельбургском проспекте. После сообщений очевидцев (они говорили о двоих мужчинах) был объявлен план «Перехват». Подозреваемого задержали у дома 57 по Рыбацкому проспекту и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.