В Петербурге после стрельбы из автомата на парковке у ТЦ введен план «Перехват»

Белую «Шкоду Октавию» ищут по всему городу после стрельбы на Шлиссельбургском проспекте.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, около 10:20 в полицию поступило сообщение о том, что мужчины, предположительно уроженцы Закавказья, подошли к автомобилю, припаркованному на площадке у дома 7 по Шлиссельбургскому проспекту (в здании расположены ТЦ и супермаркет). Они, по словам очевидцев, вытащили из багажника предмет, похожий на автомат Калашникова, и несколько раз выстрелили в воздух.



После этого мужчины спокойно сели в машину и уехали.

