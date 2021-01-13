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В Петербурге после стрельбы из автомата на парковке у ТЦ введен план «Перехват»

Белую «Шкоду Октавию» ищут по всему городу после стрельбы на Шлиссельбургском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, около 10:20 в полицию поступило сообщение о том, что мужчины, предположительно уроженцы Закавказья, подошли к автомобилю, припаркованному на площадке у дома 7 по Шлиссельбургскому проспекту (в здании расположены ТЦ и супермаркет). Они, по словам очевидцев, вытащили из багажника предмет, похожий на автомат Калашникова, и несколько раз выстрелили в воздух.

После этого мужчины спокойно сели в машину и уехали.

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Комментарии (24)

264740341
Нужно искать самую затонированную и самую посаженную Октавию в городе ) и очень странно, что не Лада баклажан.
Swift_
Один случайный знакомый из Дагестана не так давно разоткровенничался в восхищении городом ...
- У вас всё можно, а у нас ... все друг за другом следят и ни дай бог нарушишь что ... (одежда, поведение, внешний вид)
gencon
Главное, чтобы на гостинку не ходили с плакатами. А за такой пустяк кадыров оомадет, ментам ещё извиниться придётся
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