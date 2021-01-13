Квартира загорелась в двенадцатиэтажном доме в Выборгском районе Петербурга 13 января. Мужчину, который находился внутри, успели спасти.



О пожаре на проспекте Тореза сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Видеозапись опубликовал очевидец, наблюдавший за пламенем в окне третьего этажа. Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, горела однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров.



«С вышележащих этажей эвакуировано 10 человек, из квартиры спасён мужчина», — уточнили в ведомстве. Его осматривают медики скорой помощи.