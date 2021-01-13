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Жителей дома на Тореза эвакуировали из-за пожара. Из горевшей квартиры успели спасти мужчину

Квартира загорелась в двенадцатиэтажном доме в Выборгском районе Петербурга 13 января. Мужчину, который находился внутри, успели спасти.

О пожаре на проспекте Тореза сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Видеозапись опубликовал очевидец, наблюдавший за пламенем в окне третьего этажа. Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, горела однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров.

«С вышележащих этажей эвакуировано 10 человек, из квартиры спасён мужчина», — уточнили в ведомстве. Его осматривают медики скорой помощи.

В квартире обгорела обстановка комнаты и коридора, к трём часам открытый огонь ликвидировали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

EveReady
Прямо эпидемия пожаров в последнее время.
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