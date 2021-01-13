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Мастер цеха «Адмиралтейских верфей» пойдет под суд за пожар на ледоколе «Иван Папанин». Двое работников тогда пострадали, один — погиб

Мастер участка цеха № 8 «Адмиралтейских верфей» стал единственным фигурантом уголовного дела, возбужденного после пожара на строящемся ледоколе «Иван Папанин». В июне 2020 года там пострадали три человек, один из которых скончался в больнице.

Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура 13 января, мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ по газопламенной обработке материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, мастер не прокнтролировал проведение газосварочных работ на ледоколе. Произошло воспламенение газо-воздушной смеси и 3 работника получили ожоги разной степени. Позднее один из работников скончался в больнице.

После вручения фигуранту дела обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Как писала «Фотанка», взрыв без возгорания произошел на второй палубе строящегося «Ивана Папанина» при производстве ремонтно-строительных работ 15 июня около 11 утра.

После пожара корабль поставили на проветривание. Работы были временно приостановлены.

Патрульный головной корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») с заводским номером 02460 строится с 2016 года. В 2019-м его должны были сдать заказчику, но сроки передвинули на 2023-й.

Проект 23550 способен преодолевать лед толщиной 1,7 метра. Его назначение — охрана арктических территорий, конвоирование и буксировка задержанных судов, перевозка специальных грузов.

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Комментарии (2)

4u6uc
вот и новый стрелочник нашёлся....
walker_5e4cd299a1c68
В июне 2020 года там пострадали три человек. А! поправьте пожалуйста.
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