Мастер цеха «Адмиралтейских верфей» пойдет под суд за пожар на ледоколе «Иван Папанин». Двое работников тогда пострадали, один — погиб

Мастер участка цеха № 8 «Адмиралтейских верфей» стал единственным фигурантом уголовного дела, возбужденного после пожара на строящемся ледоколе «Иван Папанин». В июне 2020 года там пострадали три человек, один из которых скончался в больнице.



Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура 13 января, мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ по газопламенной обработке материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека.



По версии следствия, мастер не прокнтролировал проведение газосварочных работ на ледоколе. Произошло воспламенение газо-воздушной смеси и 3 работника получили ожоги разной степени. Позднее один из работников скончался в больнице.

