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Голикова: В новом году 285 тысяч россиян заразились коронавирусом — «снижение более чем на 15%»

Заместитель председателя правительства России констатировала снижение темпов заражения коронавирусом в России.

«С начала 2021 года по сегодняшний день в России выявлено около 285 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. И если это сравнивать с 12 последними днями декабря, то мы увидим снижение более чем на 15%», — доложила 13 января Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, период новогодних праздников с точки зрения эпиднадзора «прошел без сбоев». В регионах в праздничные дни лекарствами были обеспечены 813,5 тысячи амбулаторных пациентов. Сейчас по стране заняты 69,2% коек для коронавирусных больных.

Президент Владимир Путин особо подчеркнул, что снижение темпов заболеваемости не должно успокаивать, так как COVID-19 пока не удается «задушить».

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