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Путин: Снижение темпов заболеваемости коронавирусом не должно успокаивать — «не удается задушить эту болезнь»

Президент России призвал не успокаиваться из-за снижения темпов заболеваемости COVID-19 в России.

«В мире в целом пока не удается задушить эту болезнь. <...> Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — заявил 13 января Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Россия «с тревогой» смотрит на Великобританию, где обнаружили новый штамм COVID-19. Глава государства также отметил, что ограничения на передвижение между государствами — это временные меры.

С начала пандемии в России выявили уже 3 471 053 заболевших COVID-19.

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Комментарии (5)

Cashmare
ну если не удается задушить, надо в сортире замочить
teodor
Мы их душили-душили...
kolpankolpan
С учетом мизерных ,просто смешных по нескольку тысяч поставок в Петербург вакцины видится что он имеет в виду народ России. Что имеет и этому 70% рады я узнал недавно.
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