Путин: Снижение темпов заболеваемости коронавирусом не должно успокаивать — «не удается задушить эту болезнь»

Президент России призвал не успокаиваться из-за снижения темпов заболеваемости COVID-19 в России.



«В мире в целом пока не удается задушить эту болезнь. <...> Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — заявил 13 января Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Россия «с тревогой» смотрит на Великобританию, где обнаружили новый штамм COVID-19. Глава государства также отметил, что ограничения на передвижение между государствами — это временные меры.