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«Шкоду Октавию» после заявления о стрельбе в Невском районе нашли на другом конце города

План «Перехват», который был введен после заявления о стрельбе из Калашникова на парковке у дома 7 по Шлиссельбургскому проспекту, дал результат.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, белую «Шкоду» остановили в Московском районе около часа дня. У водителя в ходе досмотра нашли только травматический пистолет. Автомата в багажнике не нашли.

По его словам, у него произошел конфликт на парковке у указанного дома в Невском районе, после чего он уехал. Уверяет, что в воздух не стрелял ни из автомата, которого у него нет, ни из пистолета.

После опроса его отпустили.

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Комментарии (6)

aaignat
-Йа нэ стрэляль!
-хорошо, выпускайте его, не виноват
walker_5e4cd299a1c68
После опроса его отпустили.
Ну это понятно, а вот допустим те же гильзы от автомата (если они были конечно) испарились? Следы от продуктов выстрела на теле?
Я фигею без баяна, опросили, не стрелял, ну и ладно.
И это в г. Санкт-Петербурге. Молодцы!
Дальше только лучше будет, я думаю.
Zloi_prohozhiy
национальность этого плюющего на законы можно озвучить?
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