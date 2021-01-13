«Шкоду Октавию» после заявления о стрельбе в Невском районе нашли на другом конце города

План «Перехват», который был введен после заявления о стрельбе из Калашникова на парковке у дома 7 по Шлиссельбургскому проспекту, дал результат.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, белую «Шкоду» остановили в Московском районе около часа дня. У водителя в ходе досмотра нашли только травматический пистолет. Автомата в багажнике не нашли.



По его словам, у него произошел конфликт на парковке у указанного дома в Невском районе, после чего он уехал. Уверяет, что в воздух не стрелял ни из автомата, которого у него нет, ни из пистолета.

