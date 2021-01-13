Кинокомпания «СТВ», выпустившая почти все фильмы Балабанова, потребовала от «Мегафона» 93 млн рублей за «незаконные показы»

Основанная в Петербурге кинокомпания «СТВ» требует взыскать с «Мегафона» более 93 млн рублей за, по ее мнению, незаконное размещение фильмов в онлайн-кинотеатре телеком-оператора. Суд еще не принял заявление к производству. В «Мегафоне» воздерживаются от комментариев.

ООО «Кинокомпания «СТВ» подало иск в Арбитражный суд Москвы. Третьими лицами по нему указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Киноскоп» и «Старт.ру», которой принадлежит онлайн-кинотеатр Start.ru. «Мегафону» принадлежат 33,8% в головной компании видеосервиса. Оператор планировал инвестировать в развитие проекта до 5 млрд рублей.



Как пояснил совладелец «СТВ» Максим Уханов «Ведомостям», кинокомпания заключила договор со «Старт.ру» о показе своих фильмов, но соглашение не предусматривало передачу прав на контент третьим лицам. При этом, по его словам, «Мегафон» «на протяжении длительного времени» размещал 69 фильмов «СТВ» в своем онлайн-кинотеатре.

В «Старт.ру» изданию сообщили, что пользователь получает доступ к лицензированному контенту в том числе через интерфейсы партнеров в подписке Start.ru, среди которых есть «Мегафон».

В пресс-службе «Мегафона» 13 января «Фонтанке» сообщили, что не комментируют тему.

Сооснователем кинокомпании «СТВ» в 1992 году был Алексей Балабанов. Она произвела прославившие режиссера фильмы «Брат», «Груз 200», а также «Сестры» Сергея Бодрова-младшего и «Бумер» Петра Буслова. Кроме того, кинокомпания известна анимационными циклами «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый волк».

По данным СПАРК, ООО «Кинокомпания «СТВ» за все время подало около 46 исков на общую сумму более 187 млн рублей. Более половины из них связаны с охраной интеллектуальной собственности.

