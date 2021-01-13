Массовые аварии — относительная редкость, но за сегодня, 13 января, в Петербурге они случались уже несколько раз.

В 11:49 на Суздальском проспекте у пересечения с проспектом Художников столкнулись четыре автомобиля. «Кто-то не заметил очередь на мойку в правом ряду», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Грузовикам приходится объезжать разбитые машины по разделительной полосе.