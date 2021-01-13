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Очередь на мойку на Суздальском картинно уплотнил невнимательный водитель

Массовые аварии — относительная редкость, но за сегодня, 13 января, в Петербурге они случались уже несколько раз.

В 11:49 на Суздальском проспекте у пересечения с проспектом Художников столкнулись четыре автомобиля. «Кто-то не заметил очередь на мойку в правом ряду», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Грузовикам приходится объезжать разбитые машины по разделительной полосе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В одной из машин был грудной ребёнок, пишет в комментариях участница группы Ирина. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Ещё одно массовое ДТП, напомним, собрало пробку на Лиговском проспекте у Московского вокзала. Там «КИА Рио» врезался в машины, стоявшие на светофоре.

На проспекте Маршала Блюхера, 51, ночью каршеринговый автомобиль въехал в припаркованные легковушки, информируют в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

Nafanka
Отличная мойка! Мне очень нравится...)))
Alex000
- "В одной из машин был грудной ребёнок"

В "не заметившей очередь на мойку"?
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