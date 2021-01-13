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«Таксист негодует». KIA Rio собрал «мирно ожидающие зелёный» автомобили перед площадью Восстания

«Паровозик» из трех машин уплотнил движение в районе Московского вокзала в центре Петербурга. Когда водители спокойно ждали зелёный свет, нашелся один торопыга.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, 13 января в 11:40 на Лиговском проспекте, на светофоре у Московского вокзала, парень на синем KIA Rio въехал в «мирно ожидающие зелёного сигнала» автомобили Chevrolet Lanos и Skoda Rapid.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Шкода», по словам Николая, оказалась такси, которое везло пассажиров. «Никто не пострадал. Но таксист явно негодует», — добавляет очевидец.

По данным «Яндекс.Пробок», на Лиговском проспекте наблюдается приличная пробка в направлении от набережной к площади Восстания. Движение в районе площади традиционно плотное практически в любое время дня, и ДТП только добавило водителям проблем.

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