Причина смерти еще не ясна, но у полиции уже есть подозреваемый в убийстве хозяйки химчистки в Петербурге

Полиция ищет возлюбленного хозяйки химчистки, которую нашли мертвой и обнаженной в квартире на Богатырском проспекте в последний день новогодних каникул.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, до сих пор специалисты устанавливают причину смерти 46-летней женщины, чью квартиру вскрывали по заявлению соседей 10 января на Богатырском проспекте, 31.



По данным нашего издания, на лице у нее нашли подушку, а из квартиры пропали золотые украшения.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а оперативники уголовного розыска ищут её возлюбленного — 38-летнего неработающего жителя Петербурга, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство не неосторожности, но оба раза избегал наказания в связи с примирением сторон.

