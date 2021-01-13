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Причина смерти еще не ясна, но у полиции уже есть подозреваемый в убийстве хозяйки химчистки в Петербурге

Полиция ищет возлюбленного хозяйки химчистки, которую нашли мертвой и обнаженной в квартире на Богатырском проспекте в последний день новогодних каникул.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, до сих пор специалисты устанавливают причину смерти 46-летней женщины, чью квартиру вскрывали по заявлению соседей 10 января на Богатырском проспекте, 31.

По данным нашего издания, на лице у нее нашли подушку, а из квартиры пропали золотые украшения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а оперативники уголовного розыска ищут её возлюбленного — 38-летнего неработающего жителя Петербурга, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство не неосторожности, но оба раза избегал наказания в связи с примирением сторон.

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Комментарии (1)

Платон Оса
Ну, в этот раз, как-то тоже неосторожно получилось. Скорее всего, тоже избежит наказания. Зачем таких личностей сажать. "По неосторожности же".
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