Фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова ушла из Академии Плющенко. Об этом в среду, 13 января, сообщили в группе тренера Александра Волкова, в которой занималась спортсменка.

«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — написали в аккаунте группы в «Инстаграме».

Сама Константинова в интервью Sport24 объяснила свой уход изменившимися условиями тренировок.

«Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными. Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что еще все получится и будет интересно. Насчет того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать», — заявила Константинова.

