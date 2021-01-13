FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербургская фигуристка Станислава Константинова ушла от Плющенко из-за некомфортных условий

Фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова ушла из Академии Плющенко. Об этом в среду, 13 января, сообщили в группе тренера Александра Волкова, в которой занималась спортсменка.

«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — написали в аккаунте группы в «Инстаграме».

Сама Константинова в интервью Sport24 объяснила свой уход изменившимися условиями тренировок.

«Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными. Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что еще все получится и будет интересно. Насчет того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать», — заявила Константинова.

Ранее Плющенко показал коттеджи, которые построил для фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной, а также своего тренера, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Станислава Константинова — бронзовый призер Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призер этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призер первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина. В феврале петербургская фигуристка объявила о завершении сотрудничества со своим тренером Валентиной Чеботаревой, после чего переехала в Москву, где занималась в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.

На чемпионате России-2021 в Челябинске она заняла 16-е место.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний