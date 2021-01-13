Фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова ушла из Академии Плющенко. Об этом в среду, 13 января, сообщили в группе тренера Александра Волкова, в которой занималась спортсменка.
«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — написали в аккаунте группы в «Инстаграме».
Сама Константинова в интервью Sport24 объяснила свой уход изменившимися условиями тренировок.
«Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными. Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что еще все получится и будет интересно. Насчет того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать», — заявила Константинова.
Ранее Плющенко показал коттеджи, которые построил для фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной, а также своего тренера, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.
Станислава Константинова — бронзовый призер Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призер этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призер первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина. В феврале петербургская фигуристка объявила о завершении сотрудничества со своим тренером Валентиной Чеботаревой, после чего переехала в Москву, где занималась в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.
На чемпионате России-2021 в Челябинске она заняла 16-е место.