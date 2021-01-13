К гибели жительницы Чудновского и её дочери-второклассницы могла привести непотушенная сигарета

Стала известна вероятная причина пожара, в котором вместе с малолетней дочерью погибла жительница Невского района Петербурга. Неосторожным обращением с огнём оказалось курение в квартире.
По информации «Фонтанки» от 13 января, из квартиры на улице Чудновского, горевшей утром накануне, следственно-оперативная группа изъяла два окурка. Предполагается, что именно от тлеющей сигареты вспыхнул диван в комнате. Площадь пожара составила восемь квадратных метров, однако для 40-летней хозяйки квартиры и её восьмилетней дочери, которая училась во втором классе одной из школ Невского района, он оказался смертельным.
По предварительным данным, мать и ребёнок отравились угарным газом. В городском Следственном комитете случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК).