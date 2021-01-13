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США угрожают европейским компаниям из-за «Северного потока — 2»

Госдеп США предупредил о возможных санкциях европейские компании, которые, по его мнению, помогают России в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 13 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — цитирует РИА источники «Рейтера».

14–15 января Госдеп якобы собирается опубликовать доклад, посвящённый компаниям, которые он считает причастными к проекту.

2 января, напомним, норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL из-за санкций США отказалась сертифицировать «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Конгресс США в декабре принял законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, который расширяет санкции в отношении «Северного потока — 2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Надо срочно достраивать СП-2 пока штатники заняты разборками с Трампом
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