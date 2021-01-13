США угрожают европейским компаниям из-за «Северного потока — 2»

Госдеп США предупредил о возможных санкциях европейские компании, которые, по его мнению, помогают России в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 13 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — цитирует РИА источники «Рейтера».

14–15 января Госдеп якобы собирается опубликовать доклад, посвящённый компаниям, которые он считает причастными к проекту.