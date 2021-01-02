Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет обеспечить газопровод «Северный поток — 2» сертификатом соответствия, который необходим для ввода объекта в эксплуатацию. Об этом DNV объявила 2 января.
«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — цитирует РБК текст заявления компании.
Санкции США вступили в силу 1 января с принятием в Конгрессе оборонного бюджета. Документ фактически запрещает иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект. В противном случае они сами попадают под санкции.
DNV GL — партнёр уже функционирующего «Северного потока» и строящегося «Северного потока — 2». Первый проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.
В США Сенат Конгресса 1 января преодолел вето президента страны Дональда Трампа. Такое случилось впервые за его время правления — президент пытался заблокировать проект оборонного бюджета на 2021 год. Под санкции попали компании многих стран — те, кто помогают в работе трубоукладочных судов, например продают, арендуют, чинят и страхуют такие объекты. По подсчетам DW, это свыше 120 компаний из 12 государств.