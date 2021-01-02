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Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет обеспечить газопровод «Северный поток — 2» сертификатом соответствия, который необходим для ввода объекта в эксплуатацию. Об этом DNV объявила 2 января.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — цитирует РБК текст заявления компании.

Санкции США вступили в силу 1 января с принятием в Конгрессе оборонного бюджета. Документ фактически запрещает иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект. В противном случае они сами попадают под санкции.

DNV GL — партнёр уже функционирующего «Северного потока» и строящегося «Северного потока — 2». Первый проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

В США Сенат Конгресса 1 января преодолел вето президента страны Дональда Трампа. Такое случилось впервые за его время правления — президент пытался заблокировать проект оборонного бюджета на 2021 год. Под санкции попали компании многих стран — те, кто помогают в работе трубоукладочных судов, например продают, арендуют, чинят и страхуют такие объекты. По подсчетам DW, это свыше 120 компаний из 12 государств.

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Комментарии (36)

Tysya574
А что сертификаты требуются только Det Norske Veritas (DNV) GL ? Почему не может провести сертификацию продукции Российский морской регистр судоходства. Регистр также является международным классификационным обществом и членом МАКО.
Modest_5e4ce41f7533b
Спокойствие, только спокойствие. Из всех утюгов слышно, что санкции нам только на пользу. Надо только постараться и пользу разглядеть.
Skazochny
В комментах одни поварята))))
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