Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет обеспечить газопровод «Северный поток — 2» сертификатом соответствия, который необходим для ввода объекта в эксплуатацию. Об этом DNV объявила 2 января.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — цитирует РБК текст заявления компании.

Санкции США вступили в силу 1 января с принятием в Конгрессе оборонного бюджета. Документ фактически запрещает иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект. В противном случае они сами попадают под санкции.