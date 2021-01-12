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СКА прервал серию из четырех поражений. Подколзин вернулся в состав

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», который проходил в Санкт-Петербурге во вторник, 12 января. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1.

Голы за СКА забили Эмиль Галимов (16 минута), Ярослав Дыбленко (23), Андрей Кузьменко (29). Автором единственной шайбы у «Сочи» стал Сергей Шмелев (41).

Отметим также появление в четвертом звене 19-летнего Василия Подколзина, которого ранее, по данным СМИ, вывели из состава за отказ продлевать контракт. Молодой форвард провел на льду 11 минут 55 секунд.

Благодаря этой победе СКА прервал четырехматчевую серию поражений. Следующий матч петербуржцы проведут 17 января в Москве против ЦСКА.

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Комментарии (1)

265027681
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