СКА прервал серию из четырех поражений. Подколзин вернулся в состав

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», который проходил в Санкт-Петербурге во вторник, 12 января. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1.



Голы за СКА забили Эмиль Галимов (16 минута), Ярослав Дыбленко (23), Андрей Кузьменко (29). Автором единственной шайбы у «Сочи» стал Сергей Шмелев (41).



Отметим также появление в четвертом звене 19-летнего Василия Подколзина, которого ранее, по данным СМИ, вывели из состава за отказ продлевать контракт. Молодой форвард провел на льду 11 минут 55 секунд.

